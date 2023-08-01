راغب علامة: سعيد جدًا بمشاركتى فى مهرجان العلمين الجديدة.. ومتشوق للقاء الجمهور

أعرب المطرب اللبناني راغب، عن سعادته بوجوده في مدينة العلمين الجديدة، قائلاً: "أحلى أوقات بقضيها في حياتي عند مجيئي إلى مصر، أنا تربيت وعشت في مصر وقت كبير، وكانت أحلى أوقات حياتي كانت بين المصريين".

وأضاف راغب علامة، خلال لقاءه ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة: "المصريين أعطوني أجمل ذكريات في حياتي، وانطلاقتي الكبيرة كانت من مصر".

وتابع الفنان راغب علامة: "سعيد جدًا بكوني من المشاركين بمهرجان العلمين، ومتشوق للقاء الجمهور الذي سيكون بعشرات الآلاف، ومتشوق جدًا بلقائي بهم".

وعن حفله مع الفنانة نانسي عجرم، قال: "أنا ونانسي، عندما نقوم بعمل حفلات مع بعض، نكون شبه بعض، جمهورنا يشبهنا، وأتمنى أن نقدم حفلة رائعة في مهرجان العلمين تنضم إلى مجموعة الذكريات الكبيرة لدي".