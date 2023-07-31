الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بقتل سائق توك توك لسرقته فى المرج للجنايات

المتهمين
المتهمين

قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة المتهمين في واقعة قتل سائق توك توك بغرض سرقته في المرج لمحكمة الجنايات.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه بغرض السرقة، بعد استخدامهما حيلة للإيقاع بالمجني عليه، بأن استقلا التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن في منطقة المرج، وأثناء سيرهما بأحد الشوارع أشهر أحدهما سلاحًا أبيض في وجه المجني عليه لإجباره على التخلي عن مركبته، وعندما حاول المجني عليه مقاومتهما باغته أحد المتهمين بطعنة أودت بحياته على الفور، ثم لاذا بالفرار .

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء قتل الشاب بعد سرقة مركبة التوك التوك الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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