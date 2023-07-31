الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر" تجرى تدريبات للمتطوعين لدعم الأمهات والأطفال

جريدة الدستور

أجرت جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الإثنين، تدريبات لـ20 متطوعًا على تغذية الأطفال والأمهات، وذلك من خلال مشروع تقديم الخدمات الصحية للجميع ودعم المجتمع الذي يقدم دعمًا من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر الألمانى والصليب الأحمر السويسري.

وأعلنت الجمعية عبر موقعها، عن أن التدريبات تضمنت موضوعات متنوعة مثل تغذية الحوامل والمرضعات والتغذية التكميلية للأطفال.

فى سياق آخر، أكدت جمعية الهلال الأحمر المصرى دعم مرضى الغسيل الكلوي من خلال وحدات بعدد من المحافظات، مضيفة أن الوحدات متواجدة فى محافظات: قنا، سوهاج، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية والبحيرة.

وأشارت إلى أن الخدمات تقدم قرابة 45 ألف مريض سنويًا، لافتة إلى أن جهاز الغسيل الكلوي يعمل على إزالة الفضلات والسوائل التي لم تعد الكلى قادرة على إزالتها من الجسم، كما يسهم في الحفاظ على توازن الجسم عن طريق تصحيح مستويات المواد السامة المختلفة في الدم.

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