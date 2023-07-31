بعد تعيينها عميدًا لمعهد النقد بأكاديمية الفنون.. من هي الفنانة رانيا يحيى؟

أصدرت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون قرارا بتولي الدكتورة رانيا يحيى منصب عميدة المعهد العالي للنقد الفني، خلفًا للدكتور سامح صابر، العميد السابق لمعهد النقد الفني.

وجاء هذا القرار ضمن حركة التعيينات الجديدة، أصدرتها الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، كما أصدر قرارًا بتولي الدكتورة إيمان يونس عمادة المعهد العالي للسينما بالهرم، خلفًا للدكتور محسن التوني العميد السابق للمعهد، وقرارًا بتولي الدكتور أيمن الشيوي عمادة المعهد العالي للفنون المسرحية بالهرم، خلفًا للدكتور مدحت الكاشف العميد السابق للمعهد.

الدكتورة رانيا يحيى

هي فنانة مصرية وعازفة فلوت شهيرة، وأستاذة أكاديمية، حصلت على بكالوريوس الكونسرفتوار وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وكانت تتقلد منصب أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون.

وفي مجال حقوق المرأة، فإن الدكتورة رانيا يحيى، عضوة بالمجلس القومى للمرأة بقرار جمهورى، ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجس ذاته، وأيضًا حاصلة على زمالة كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة منذ 1995 وحتى الآن.

كما أنها عضوة مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وعضوة المجلس الأعلى للثقافة لجنة الشباب.

ونالت الدكتورة رانيا يحيى، جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2023، وحازت على تكريم مرموق من مهرجان "بابل" الدولي الخامس عشر، في العراق، بحضور وزير الثقافة العراقي.

كما نالت لقب الأم المثالية من دار الأوبرا المصرية لعام 2023، وللدكتورة رانيا يحيى العديد من الإسهامات الثقافية والكتابات النقدية الموسيقية فى العديد من الصحف والمجلات، ومن أبرز مؤلفاتها منها غذاء الروح، موسيقى أفلام يوسف شاهين، سحر الموسيقى فى أفلام صلاح أبو سيف، نغمات على شاطئ الواقعية، وغيرها من المؤلفات.