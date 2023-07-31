المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج المخدرات فى الحوامدية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم يحيى. م، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج المخدرات في دائرة قسم شرطة الحوامدية.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.