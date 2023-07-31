الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول رد من لاعب الصفاقسي بعد تسببه في إصابة طارق حامد

طارق حامد
طارق حامد

قدّم العراقي حسين علي، لاعب الصفاقسي التونسي اعتذارًا لطارق حامد، لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي بعد تسببه في إصابة قوية للنجم المصري خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

تدّخل حسين على بقوة في كرة مشتركة مع طارق حامد؛ ليتعرض لاعب المنتخب المصري، لإصابة قوية في الوجه في الدقيقة 38، ليغادر على إثرها الملعب ليحل محله زميله سلطان فرحان مع بداية الشوط الثاني للمباراة.

وقال اللاعب العراقي، في تغريدة نشرها عبر حسابه على «انستجرام»: "أقدم اعتذاري الشديد إلى لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد جدة الخلوق طارق حامد، بعد حالة الضرب غير المتعمدة من قبلي، حيث يعرف الجميع أنني طيلة مسيرتي، لم أؤذي لاعبا، ويشهد الله أن الحالة التي حصلت مع طارق لم تكن متعمدة ، وأقدم اعتذاري الشديد له وأتمنى له الشفاء والعودة السريعة إلى اللعب".

وتغلب اتحاد جدة السعودي على نظيره الصفاقسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بالطائف، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الوحيد لـ«العميد» في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

ويحتل اتحاد جدة صدارة المجموعة الأولى لكأس الملك سلمان برصيد 6 نقاط يليه الشرطة العراقي في المركز الثاني، برصيد 4 نقاط.

ويأتي الترجي التونسي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة يليه الصفاقسي في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

حسين علي الصفاقسي التونسي اتحاد جدة السعودي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال طارق حامد

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