الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل سيدة بسبب خلافات الجيرة فى الجيزة للمحاكمة

المتهم
المتهم

أحالت النيابة العامة المتهم بقتل سيدة بآلة حادة فى الجيزة، بسبب خلافات الجيرة، للمحاكمة الجنائية.

كانت قد أمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهم، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها، حيث اعتدى عليها بآلة حادة، وتبين أنه جارها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، ومناظرة الجثة، تبين وجود شبهة جنائية، وأن الضحية تعرضت لاعتداء بآلة حادة. 

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه أحد جيرانها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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