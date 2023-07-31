أرسنال يواصل مفاوضاته لضم ديفيد رايا

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، للتعاقد مع الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى فريق برينتفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد رايا مع برينتفورد بحلول 30 يونيو 2024.

وذكر فابريزيو رومانو أن مسئولي نادي أرسنال اتصلوا بالبيئة المحيطة بديفيد رايا من أجل بدء المفاوضات حول شروطه الشخصية وراتبه، مشيرًا إلى أن اللاعب يفضل الانتقال للجانرز على عرض بايرن.

وأبدى نادي بايرن ميونخ الألماني اهتمامه بالتعاقد مع ديفيد رايا خلال الفترة الماضية.

وأفاد رومانو بأن المفاوضات جارية، في الوقت الحالي، ولا توجد أزمات ولكن النقطة المفصلية هي الاتفاق بين الناديين، خاصة أن برينتفورد ما زال مصممًا على مبلغ 40 مليون جنيه استرليني مقابل الاستغناء عن خدمات الحارس الإسباني.

وبدأ ديفيد رايا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بلاكبرن الإنجليزي، وانتقل من بلاكبيرن لبرينتفورد في صيف عام 2019.