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وزير التعليم يعلن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبى

جريدة الدستور

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الإثنين.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبى

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.
عائشة هانى محمد فتحى عبدالحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة.
عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.
عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.
فايزه على محمد محمود من محافظة الجيزة.
فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.
محمد حاتم عبدالسلام عبدالوهاب من محافظة الجيزة.
معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.
ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.
نسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

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