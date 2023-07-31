بالأسماء.. وزير التعليم يعلن أوائل الثانوية العامة علمي علوم

تقدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتهنئة للطلاب في نهاية ماراثون الثانوية العامة.

وخلال مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 المنعقد الآن بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدراية، أعلن وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم، وجاء الترتيب كالتالى:

أوائل الثانوية العامة علمي علوم

أميمة محمود احمد عبدالله صالح من محافظة الدقهلية.

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

كريم محمود رمزى احمد محمد خالد من محافظة المنيا.

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا.

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية.

محمود محمد عبدالفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامه من محافظة بنى سويف.

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.