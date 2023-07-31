الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الآن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس الآن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ظهرت نتيجة الثانوية العامة للعام 2023 عقب إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي عنها، وجاء ذلك عقب اعتمادها لتظهر عبر البوابة الرسمية للوزارة، ونشر الدكتور رضا حجازي، مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للوزارة منذ فترة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "نتيجة الثانوية العامة 2023 سيتم اعتمادها وظهورها في أول أيام شهر أغسطس المقبل".

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس الآن

 

ومع الإعلان عن النتيجة زاد البحث من قبل العديد من الأشخاص ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس الآن: https://natega.dostor.org/ 

يقدم "الدستور" لكم من خلال هذه السطور موقع مخصص للحصول على نتيجتك، يمكن الدخول عليه من هنـــا برقم الجلوس فقط.

وتتمثل الخطوات في الدخول إلى الموقع المخصص للنتيجة، ويظهر أمام الطالب الباحث أو ولي الأمر كلمات الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023، ثم يتم تسجيل الدخول برقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط على كلمات عرض النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس الآن

 

امتحانات الثانوية العامة 2023:أدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحاناتهم خلال شهري يونيو وحتى منتصف أيام شهر يوليو، وكان أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي "إننا حريصون على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب وأن الوزارة تكافح الغش لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب" https://natega.dostor.org/ 

ووجه أيام الإمتحانات بضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات- ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأى نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم في حالة وجود أي علاج أو أدوية يتم تناولها، واستمرت الإمتحانات بذلك الأداء حتى أخر يوم لها في 13 من شهر يوليو الماضي.

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