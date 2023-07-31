تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي ورابط النتيجة عبر بوابة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي لجميع المواد وزاد بحث الطلاب عليها الآن مع اعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ، ووفرتها وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الثانوية العامة ، كما توفرها الآن جريدة الدستور عبر رابط خصصته لعرض نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .

تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي لجميع المواد في الشعب الثلاث، ويشمل تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي الدرجة النهائية لكل مادة وكذلك درجة النجاح فيها وجاءت كالتالي:

اللغة العربية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة

اللغة الأجنبية الأولي 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة 20 ودرجة النجاح من درجة

التاريخ 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجغرافيا 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الكيمياء 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الفيزياء 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجيولوجيا 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الأحياء 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

التفاضل والتكامل 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

استاتيكا 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

ديناميكا 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

نتيجة ثانوية عامة بالاسم ورقم الجلوس

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة بالاسم ورقم الجلوس

والتي تظهر المجموع الكلي للطالب والنسبة المئوية لكنها لا تظهر تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي ، عبر بوابة الثانوية العامة التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم بالضغط على الرابط التالي http://thanwya.emis.gov.eg/ ، وكتابة رقم الجلوس فتظهر نتيجة ثانوية عامة .

كما يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عن طريق موقع جريدة الدستور من خلال الضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org/ ، وكتابة رقم جلوس الطالب فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم والمجموع الكلي والنسبة المئوية .

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