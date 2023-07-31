الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي ورابط النتيجة عبر بوابة الثانوية العامة

طلاب
طلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي لجميع المواد  وزاد بحث الطلاب عليها الآن مع اعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ، ووفرتها وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الثانوية العامة ، كما توفرها الآن جريدة الدستور عبر رابط خصصته لعرض نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس . 

تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي

 

حددت وزارة التربية والتعليم تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي لجميع المواد في الشعب الثلاث، ويشمل تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي الدرجة النهائية لكل مادة وكذلك درجة النجاح فيها وجاءت كالتالي: 

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

رابط فعال .. لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 المفتوح عبر وزارة التربية والتعليم

اللغة العربية 80 درجة   ودرجة النجاح من 40 درجة

اللغة الأجنبية الأولي      50 درجة ودرجة النجاح من   25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية      40 درجة   20 ودرجة النجاح من درجة

التاريخ      60 درجة   ودرجة النجاح من 30 درجة

الجغرافيا    60 درجة   ودرجة النجاح من 30 درجة

الفلسفة والمنطق    60 درجة ودرجة النجاح من   30 درجة

علم النفس والاجتماع     60 درجة ودرجة النجاح من   30 درجة

الكيمياء      60 درجة   ودرجة النجاح من 30 درجة

الفيزياء      60 درجة   ودرجة النجاح من 30 درجة

الجيولوجيا  60 درجة   ودرجة النجاح من 30 درجة

الأحياء      60 درجة   ودرجة النجاح من 30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية  30 درجة ودرجة النجاح من   15 درجة

التفاضل والتكامل  30 درجة ودرجة النجاح من   15 درجة

استاتيكا      30 درجة ودرجة النجاح من   15 درجة

ديناميكا      30 درجة   ودرجة النجاح من 15 درجة

 

نتيجة ثانوية عامة بالاسم ورقم الجلوس 

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة بالاسم ورقم الجلوس 

والتي تظهر المجموع الكلي للطالب والنسبة المئوية لكنها لا تظهر تقسيم درجات الصف الثالث الثانوي ، عبر بوابة الثانوية العامة التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم بالضغط على الرابط التالي http://thanwya.emis.gov.eg/ ، وكتابة رقم الجلوس فتظهر نتيجة ثانوية عامة . 

كما يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عن طريق موقع جريدة الدستور من خلال الضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org/ ، وكتابة رقم جلوس الطالب فتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم والمجموع الكلي والنسبة المئوية .

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