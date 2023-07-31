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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 31-7-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 31 يوليو 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، و تصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 استقرار خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 31 يوليو 2023، خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنوك 31-7-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 30 يوليو 2023

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 استقر خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 31 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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