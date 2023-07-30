سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 30 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصرى

زاد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه بعد خروج نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي إلى النور بزيادة جديدة وهي معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022.

سعر الدولار اليوم الأحد 30 يوليو 2023 مقابل الجنيه

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار في مصر في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري وبعد ارتفاع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 30 يوليو 2023

يورو

34.3367 جنيه للشراء

34.4470 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.9685 جنيه للشراء

40.1088 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.9719 جنيه للشراء

36.1010 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.9956 جنيه للشراء

22.0659 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2220 جنيه للشراء

8.2481 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.4897 جنيه للشراء

100.8362 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3155 جنيه للشراء

4.3292 جنيه للبيع