سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 30 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصرى
زاد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه بعد خروج نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي إلى النور بزيادة جديدة وهي معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022.
سعر الدولار اليوم الأحد 30 يوليو 2023 مقابل الجنيه
نعرض في التقرير التالي سعر الدولار في مصر في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري وبعد ارتفاع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 30 يوليو 2023
يورو
34.3367 جنيه للشراء
34.4470 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.9685 جنيه للشراء
40.1088 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.9719 جنيه للشراء
36.1010 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.9956 جنيه للشراء
22.0659 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2220 جنيه للشراء
8.2481 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.4897 جنيه للشراء
100.8362 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3155 جنيه للشراء
4.3292 جنيه للبيع