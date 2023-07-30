الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 30 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصرى

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

زاد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه بعد خروج نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي إلى النور بزيادة جديدة وهي  معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022.

 

سعر الدولار اليوم الأحد 30 يوليو 2023 مقابل الجنيه 

 

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار في مصر في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري وبعد ارتفاع أسعار الفائدة من  الفيدرالي الأمريكي.
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري  

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib  

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 29-7-2023 مقابل الجنيه المصري

تقارير دولية: تراجع اليورو والإسترلينى والين الياباني.. وارتفاع الدولار

 أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 30 يوليو 2023 
 يورو
34.3367 جنيه للشراء 
34.4470 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
39.9685 جنيه للشراء 
40.1088 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.9719 جنيه للشراء 
36.1010 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.9956 جنيه للشراء 
22.0659 جنيه للبيع 

ريال سعودى 
8.2220 جنيه للشراء 
8.2481 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.4897 جنيه للشراء 
100.8362 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.3155 جنيه للشراء 
4.3292 جنيه للبيع

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