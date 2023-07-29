السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 29-7-2023 مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعره الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم السبت خلال منتصف التعاملات 

شهد سعر الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023 استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

شهد سعر الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 29 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 29-7-2023

سعر الدولار والعملات الأجنبية فى مصر اليوم السبت 29-7-2023 مقابل الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي سجل خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

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