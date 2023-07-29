منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم السبت 29-7-2023

سجل الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع، و تصدر سعره الدولار محركات بحث "جوجل" خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم السبت خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023 شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

شهد سعر الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 29 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم السبت 29 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي سجل خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع