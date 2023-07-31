سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنوك 31-7-2023

مع أول التعاملات المالية شغل بال المواطنين المسافرين إلى خارج البلاد معرفة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك عبر جوجل، وشهدت أسعار الدولار استقرارا مقابل سعر الجنيه المصري، اليوم الإثنين 31 يوليو 2023، حيث سجل بالبنك المركزي المصري، مستوى مبلغ 30.83 جنيه للشراء، وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

وتوفر «الدستور» للقراء معرفة كل ما سيخص الخدمة بجميع الخطوات وكيفية التنفيذ، ونرصد أسعار الدولار في مصر اليوم الإثنين، بداخل عدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة العاملة في السوق المحلي، وذلك في حالتي البيع والشراء، وقد جاءت كالتالي:

سعر الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الإثنين

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوناني مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.