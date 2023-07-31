الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية تتلقى الدراسة التسويقية لسوق التمر المجفف بكوريا الجنوبية

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

في إطار التعاون المشترك بين التمثيل التجاري المصري وغرفة الصناعات الغذائية، تلقت غرفة الصناعات الغذائية الدراسة التسويقية من المكتب التمثيل التجاري المصري في كوريا الجنوبية حول سوق التمر المجفف في كوريا الجنوبية والتي قام المكتب بتحديثها وفقًا لأحدث المعلومات والبيانات والإحصاءات المتاحة.

وتتضمن الدراسة كافة المعلومات التفصيلية التي تخص سوق التمر المجفف في كوريا الجنوبية، وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلنت الغرفة في بيان لها اليوم أن الدراسة التي تلقتها من المكتب التمثيل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية ستشمل بيانات عامة عن السوق، وستشمل أيضًا على حجم الإنتاج المحلي بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي والواردات والصادرات الكورية من التمر المجفف. كما ستشمل الدراسة على التوزيع الجغرافي لأهم الدول الموردة وحجم التبادل التجاري مع مصر، بالإضافة إلى أهم المعارض المتخصصة التي يمكن المشاركة بها وقنوات التوزيع، وتوضيح أهم القوانين والقواعد المنظمة للاستيراد والبيع، والرسوم الجمركية المطبقة.

وأشارت الغرفة إلى أن الدراسة ستشمل أيضًا اتفاقيات التجارة التفضيلية التي ترتبط بها مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة، وتعقيبات وتوصيات، والشروط اللازمة للتعاون مع الشركات الكورية كضمانة لحقوق الشركات المصرية، وبيانات الشركات الكورية المستوردة.

غرفة الصناعات الغذائية الدراسة التسويقية مكتب التمثيل التجاري المصري التمر المجفف كوريا الجنوبية المعلومات والبيانات والإحصاءات المتاحة

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