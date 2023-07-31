أخبار فاتتك| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وأسعار السلع التموينية فى أغسطس

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- ميدو يكشف كواليس التسجيل الصوتي المسرب بشأن صفقة رضا سليم

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، عن كواليس التسجيل الصوتي المُسرب له وهو يتحدث بشأن رغبته في ضم اللاعب رضا سليم من فريق الجيش الملكي إلى صفوف الفارس الأبيض. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- ارتفاع درجات الحرارة فى شمال رواندا ينذر بمخاطر الإصابة بالملاريا

حذرت هيئة إدارة البيئة في رواندا من تعرض إقليم رواندا الشمالي إلى خطر زيادة حالات الملاريا مع ارتفاع درجات الحرارة، وقال فوستين مونيازيكوي، المتحدث باسم الهيئة، إن تغير المناخ أدى إلى زيادة درجة الحرارة بمقدار 4. 1 درجة مئوية في رواندا منذ عام 1971، وفقًا لتحليل الأرصاد. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة تمهيدًا للتواصل معهم وإعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده رضا حجازي، وزير التعليم، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وتوفير النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- أسعار السلع التموينية فى شهر أغسطس 2023

يبدأ المواطنون صرف السلع التموينية في شهر أغسطس خلال أيام مع بداية الشهر، حيث يحصل 64 مليون مواطن على السلع التموينية بإجمالي 23 مليون بطاقة تموين، كما يحصل 73 مليونًا على خبز فقط، وذلك وفق حديث الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعرض "الدستور" أسعار السلع التموينية فى شهر أغسطس 2023.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)