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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

ينتظر الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة تمهيدًا للتواصل معهم وإعلانها خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده رضا حجازي وزير التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023، وتوفير النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم. 

نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم 

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث تتيحها الوزارة فور اعتمادها على بوابة الثانوية العامة التابعة لمركز المعلومات دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس والتي ستوفر نتيجة 3 ثانوي 2023  كاملة بالدرجات في صباح اليوم التالي لظهور النتيجة.

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اعرف موقع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط 2023

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة  2023  قم بالدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم للحصول https://moe.gov.eg/، ثم قم بالضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023، اكتب رقم جلوس الطالب، اضغط على كلمة النتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة بالمجموع الكلي للطالب. 

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توزيع درجات الثانوية العامة 

التربية الدينية (لا يضاف للمجموع)   25 درجة، ودرجة النجاح:  12.5 درجة.

 التربية الوطنية (لا يضاف للمجموع) 25 درجة، ودرجة النجاح: 12.5 درجة.

 الاقتصاد والإحصاء (لا يضاف للمجموع  25 درجة ، ودرجة النجاح:  12.5 درجة.

 اللغة العربية  80 درجة، ودرجة النجاح: 40 درجة.

 اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، ودرجة النجاح: 25 درجة.

التاريخ  60 درجة، ودرجة النجاح: 30 درجة.

الجغرافيا 60 درجة، ودرجة النجاح: 30 درجة.

الفلسفة والمنطق 60 درجة، ودرجة النجاح: 30 درجة.

علم النفس والاجتماع 60 درجة، ودرجة النجاح:  30 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية  40 درجة، ودرجة النجاح:  20 درجة.

 الرياضيات البحتة 60 درجة، ودرجة النجاح:  15 درجة.

 الرياضيات التطبيقية  60 درجة، ودرجة النجاح: 15 درجة.

 الكيمياء  60 درجة، ودرجة النجاح:  30 درجة.

 الفيزياء  60 درجة، ودرجة النجاح:  30 درجة.

 الجيولوجيا 60 درجة، ودرجة النجاح: 30 درجة.

 الأحياء  60 درجة، ودرجة النجاح:  30 درجة.

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الساعة كام

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موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا وخطوات الاستعلام برقم الجلوس فقط

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