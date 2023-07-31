يبدأ المواطنون صرف السلع التموينية في شهر أغسطس خلال أيام مع بداية الشهر، حيث يحصل 64 مليون مواطن على السلع التموينية بإجمالي 23 مليون بطاقة تموين، كما يحصل 73 مليونا على خبز فقط، وذلك وفق حديث الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعرض الدستور أسعار السلع التموينية فى شهر أغسطس 2023

أسعار السلع التموينية فى شهر أغسطس

سعر سكر معبأ 1 كجم 12.60 جنيه.

سعر الأرز المعبأ 1 كجم 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيها.

سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.

سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

أسعار السلع التموينية فى شهر أغسطس 2023

سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

سعر الخل 5% 900 ملي 6 جنيهات.