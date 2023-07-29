وزير التموين لـ«الدستور»: احتياطيات القمح والسكر والزيت آمنة

تولى الحكومة أهمية بالغة لتأمين الاحتياطيات من السلع الغذائية الاستراتيجية، فى مقدمتها القمح والزيت والسكر، لتغطية احتياجات الأسواق المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع لأكثر من ٦ أشهر.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى نحو ٥.٢ شهر، لافتًا إلى أن حجم التوريد المحلى منذ بداية الموسم حتى وقتنا الحاضر بلغ ٣.٨ مليون طن، ما يمثل ٩١٪ من المستهدف.

وأضاف «المصيلحى»، لـ«الدستور»: «يوجد ٣.٤ مليون طن قمح فى الصوامع، إضافة إلى ٥٠ ألف طن قمح جرى تسليمها لمصانع المكرونة، ونحو ٢٥٠ ألف طن للتقاوى، إلى جانب تعاقدات عبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الداخلية، تتضمن استيراد كميات إضافية من القمح لزيادة الاحتياطات الاستراتيجية».

وكشف وزير التموين عن زيادة احتياطيات السكر التموينى، ما يغطى الطلب حتى بعد أبريل المقبل، فيما يكفى السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل.

وأوضح أن حجم إنتاج مصر من السكر ٢.٨ مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو ٣.١ مليون طن، مضيفًا: «يجرى سد الفجوة من خلال استيراد كميات تتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ ألف طن، كما أن دخول إنتاج شركة (القناة للسكر) خلال الموسم المقبل، المقدر بنحو ٦٠٠ ألف طن، سيسهم فى سد الفجوة».

وأضاف أن الوزارة استوردت خلال الفترة الماضية نحو ٣٠٠ ألف طن سكر خام، منها ١٦٥ ألف طن استوردتها هيئة السلع التموينية، و٥٠ ألف طن سكر تعاقدت عليها شركة «الشرقية للسكر»، ونحو ٥٠ ألف طن لشركة «الدقهلية للسكر»، تحسبًا لتأخر ضم إنتاج موسم البنجر، كما حدث العام الماضى، الذى يبدأ عادة فى مارس نتيجة للتغيرات الجوية، التى أدت إلى تأخر المصانع فى الإنتاج.

وواصل: «حتى أمس الأول كان لدينا ٧٥٠ ألف طن سكر، بالإضافة إلى ٣٥٠ ألف طن تم التعاقد على استيرادها، بإجمالى يصل إلى ١.١ مليون طن سكر».

وكشف عن توجيهه بإتاحة السكر فى الأسواق، مشيرًا إلى أن السعر العادل يتراوح بين ٢٢ و٢٦ جنيهًا للكيلو، على الرغم من ارتفاع أسعار السكر عالميًا لتسجل نحو ٧٠٠ دولار للطن.

وبالنسبة للزيوت، قال وزير التموين والتجارة الداخلية: «احتياطى مصر من الزيوت يكفى ٥ أشهر، وتم الاتفاق مع شركات الزيوت على تثبيت الأسعار، على الرغم من التذبذب فى الأسعار عالميًا».

وأضاف: «فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية، تعاقدت الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد ٥٣ ألف طن زيت خام صب، منها كمية ٦٠٠٠ طن زيت صويا خام صب محلى بالجنيه، و٤٧ ألف طن زيت خام صب مستورد، ليرتفع الرصيد الاستراتيجى للبلاد من الزيت إلى ٥ أشهر».

وانتقل للحديث عن الأرز، مؤكدًا أنه توجد كميات تكفى الطلب المحلى، وأن المساحات المزروعة تغطى الاستهلاك، سواء الحالى أو العام المقبل.

وأكد «المصيلحى» أن احتياطى الدواجن يغطى ٧ أشهر، مضيفًا: «كما أن أسعار اللحوم فى عيد الأضحى المبارك لم ترتفع، نتيجة التعاقدات التى أبرمتها الوزارة مع جيبوتى والسودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، إضافة إلى استيراد نحو ٥٠ ألف طن لحوم مجمدة من الهند».

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تنفذ عددًا من الخطط المحددة لزيادة المخزون الاستراتيجى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى فى هذا الشأن، مع المتابعة اللحظية لتوافر السلع فى الأسواق، مضيفًا: «من المقرر أن تبدأ الوزارة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية فى إبرام تعاقدات مباشرة فى هذا الإطار».

وأشار إلى عقد وزير التموين اجتماعًا مع السفير الهندى، للوقوف على مستجدات صفقات توريد الحبوب المبرمة بين الجانبين، بالتزامن مع استمرار الوزارة فى طرح المناقصات، لزيادة توريدات الزيوت والقمح والسكر، إضافة إلى تنويع الدول التى نستورد منها القمح، علاوة على زيادة المعروض والتعاقدات من اللحوم عبر عدد من الدول الإفريقية.