ميدو يكشف كواليس التسجيل الصوتى المسرب بشأن صفقة رضا سليم

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، كواليس التسجيل الصوتي المُسرب له وهو يتحدث بشأن رغبته في ضم اللاعب رضا سليم من فريق الجيش الملكي إلى صفوف الفارس الأبيض.

وكان رضا سليم قد وصل مساء أمس الأحد، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي بصفة رسمية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "التسجيل الصوتي المنتشر لي قديم، فقد أرسلته لوكيل رضا سليم بتاريخ 18 يونيو منذ شهر ونصف تقريبًا وكان لاعبًا حرًا في ذلك الوقت قبل انتهاء الدوري المغربي".

وأضاف: "رضا سليم لاعب مميز للغاية وما فعله الشخص الذي سرب التسجيل الصوتي ليس له علاقة بالمهنية فقد أرسل التسجيل الصوتي للنادي الأهلي وهذا أمر ليس احترافيًا على الإطلاق".

وواصل حديثه: "عندما وقع رضا سليم على عقد جديد مع الجيش الملكي، بات صفحة وتم غلقها بالنسبة لي، لأن هدفنا في الزمالك الوقت الحالي هو التعاقد مع اللاعب الحر، ومع ذلك رضا سليم لاعب مميز للغاية".