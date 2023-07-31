الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميدو يكشف كواليس التسجيل الصوتى المسرب بشأن صفقة رضا سليم

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، كواليس التسجيل الصوتي المُسرب له وهو يتحدث بشأن رغبته في ضم اللاعب رضا سليم من فريق الجيش الملكي إلى صفوف الفارس الأبيض.

وكان رضا سليم قد وصل مساء أمس الأحد، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي بصفة رسمية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "التسجيل الصوتي المنتشر لي قديم، فقد أرسلته لوكيل رضا سليم بتاريخ 18 يونيو منذ شهر ونصف تقريبًا وكان لاعبًا حرًا في ذلك الوقت قبل انتهاء الدوري المغربي".

وأضاف: "رضا سليم لاعب مميز للغاية وما فعله الشخص الذي سرب التسجيل الصوتي ليس له علاقة بالمهنية فقد أرسل التسجيل الصوتي للنادي الأهلي وهذا أمر ليس احترافيًا على الإطلاق".

وواصل حديثه: "عندما وقع رضا سليم على عقد جديد مع الجيش الملكي، بات صفحة وتم غلقها بالنسبة لي، لأن هدفنا في الزمالك الوقت الحالي هو التعاقد مع اللاعب الحر، ومع ذلك رضا سليم لاعب مميز للغاية".

احمد حسام ميدو المغربي رضا سليم الاهلى الزمالك

الأكثر قراءة

رابط نتيجة 3 ثانوى 2023 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر الدستور

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

موقع نتيجة الثانوية العامة 2023

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس