الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأول مكرر علمى علوم بالبحيرة: "أمنيتى الالتحاق بكلية الطب"

الطالب زياد عادل
الطالب زياد عادل السعيد محمد

قال الطالب زياد عادل السعيد محمد، بمدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة بأبو المطامير بمحافظة البحيرة، الأول مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة لعام 2023، بمجموع 404 درجات، إنه سوف يلتحق بكلية الطب خلال العام الدراسي الجديد فورًا إعلان تنسيق الكليات في الجامعات المصرية.

وأكد زياد السعيد، أنه كان يعتمد علي الكتب الخارجية في المذاكرة خلال مرحلة الثانوية العامة، موضحًا أنه كان يذاكر علي فترات متقطعة خلال السنة النهائية في الثانوية العامة بعد الانتهاء من الدروس.
ووجه “زياد”، الشكر لعائلته لتوفير الجو المناسب له خلال مرحلة الثانوية العامة، والوقوف بجواره ودعمه باستمرار والعمل على رفع الروح المعنوية له.

من جانبها، هنأت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة اللذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، خلال إتصال هاتفي، وقدمت التهاني للطالب زياد عادل السعيد محمد، من مدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة، الفائز بالمركز الأول مكرر في الشعبة العلمية - علوم، والطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام، من مدرسة بدر الثانوية بنين، الحاصل على المركز الرابع في الشعبة العلمية - رياضة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أن هؤلاء الطلاب هم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلاب وطالبات محافظة البحيرة، وحثتهم على مواصلة الجد والإجتهاد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في الحياة المستقبلية، كما أكدت أيضًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

وأعلنت الدكتورة نهال بلبع أنه سيتم تحديد موعدٍ لتكريم الطلاب الأوائل في ديوان عام المحافظة، لتشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق.

من ناحية أخرى قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الاتصال باوائل الثانوية العامة من أبناء البحيرة وقدمت لهم التهنئة.

أبو المطامير الدعم والرعاية الجو المناسب الجامعات المصرية الثانوية العامة لعام 2023 العام الدراسى الجديد الشعبة العلمي

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