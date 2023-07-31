الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصائح للقضاء على توتر نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يُعدّ التعرض للضغط بسبب نتيجة الثانوية العامة 2023 المحتملة لأداء الاختبار تجربة شائعة، حيثُ القلق والشعور بالتوتر بشأن النتائج التي قد تحصل عليها أمر مفهوم، ومع ذلك عندما يصبح هذا القلق والقلق مفرطًا ويضعف الأداء اليومي، فإنه يصبح مصدر قلق.

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور

وخلال هذا الاثناء يبدأ اولياء الامور والطلاب في البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يستطيع الان  أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بشكل إلكتروني سريع توفيراً للوقت، وأطلق “الدستور” منصته الإلكترونيه التي يمكنك من خلال الحصول على  نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بعد إعتمادها رسمياً من خلال هذا اللينك: أضغط هنا https://natega.dostor.org/

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

 

في السطور التالية نستعرض بعض الأفكار والتي يمكن أن تكون مفيدة  للقضاء على توتر نتيجة الثانوية العامة، وفقًا لـ« Harvard».

 

نصائح للقضاء على توتر نتيجة الثانوية العامة 2023

 

1. اعتن بصحتك الجسدية من خلال الحصول على نوم وتغذية مناسبتين.

2. قم بإدارة حديثك الذاتي عن قلقك. 

3. احترس من الحديث الذاتي التخريبي.

4. ذكر نفسك أن النتيجة خارجة عن إرادتك.

5. ركز بدلاً من ذلك على الجهود التي بذلتها.

6. شارك مشاعرك مع شخص تثق به أو حتى محترف لديه المهارات اللازمة.

7. استخدم بعض التمارين الرياضية للشعور بالتحسن والاستمرار في التركيز على الحاضر.

8. التأكد أنَّ الشعور بالتوتر بشأن نتائجك أمر طبيعي، ولكن لا يمكنك تغيير النتيجة، لذلك فإن التوتر لن يساعدك.

9. يمكنك بدلاً من ذلك، اتخذ خطوات بعد الاختبار للاسترخاء ومكافأة نفسك وقضاء الوقت مع أصدقاء جيدين. 

10. حاول ألا تبالغ في تحليل أدائك أو تقارن إجاباتك بالآخرين.

 

نصائح للآباء

1. المناقشات حول العلامات التي تتوقع أن يسجلها ابنك، يمكن أن تزيد من مستويات القلق والتوتر والقلق لديك. 

2. يمكن أيضًا أن يجعل ابنك يشعر أنك ستحبه وتقدره فقط إذا كان يلبي توقعاتك.

3. على الرغم من أن ابنك قد يكون جيدًا في الدراسات، إلا أن الحقيقة هي أنه لا يمكن لكل طالب أن يكون ممتازًا، لذلك ، لا تفرط في الإثارة من خلال توقع أن يكون ابنك من بين القبعات العالية. 

4. لا بأس إذا حصل ابنك على درجات جيدة، لأن الأكاديميين هم أحد جوانب الحياة العديدة.

5. توقف عن القلق بشأن الأعراف والتوقعات الاجتماعية.

6. معرفة أن نتائج امتحانات الطالب لا تحدد حالتك الاجتماعية أو مكانتك في المجتمع. 

7. لا تقلق وتقلق بشأن ما سيقوله أصدقاؤك وأقاربك إذا لم يسجل ابنك جيدًا.

8. لا تقارن ابنك بأقرانه، أو إنجازاته الخاصة للعام الحالي مع العروض السابقة للوصول إلى استنتاج بشأن العلامات التي قد يحصل عليها.

 

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