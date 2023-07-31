الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة هذا العام لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023 .

 

بوابة الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

ويبحث طلاب ثانوية عامة 2023 عن نتيجة العام الدراسي الحالي عبر موقع وزرة التربية والتعليم، حيث من المقرر ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر بوابة الثانوية العامة 2023 من هنا http://thanwya.emis.gov.eg/ ، وسيتم تفعيل الرابط فور اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي واعلان اسماء اوائل الثانوية العامة 2023 ، ويتم كل ذلك خلال مؤتمر رسمي للوزارة واعلان نسب النجاح في كل شعب الثانوية العامة وكذلك المواد واعلان موعد امتحانات الدور الثاني.

 

الدستور DOSTOR .. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

ويملك الدستور حقوق نشر نتيجة 3 ثانوي 2023 هذا العام عبر الموقع الالكتروني، حيث قد يجد الطالب صعوبة في الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة 2023.

ويمكن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور من هنا https://natega.dostor.org/ 

نتيجة الثانوية العامة 2023

توزيع درجات الحافز الرياضي في نتيجة الثانوية العامة 2023 

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن اعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

كما أعلنت، أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

 

إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ ٨٢٨ طالبا.

إجمالى الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ ٤٢٤، بعدد ٢٤٣ للبنين وعدد ١٨١ للبنات.

إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى في الالعاب الجماعية يبلغ ٤٠٤، بعدد ٢١٥ للبنين، و١٨٩ للبنات.

 

قائمة الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية.

بالنسبة للألعاب الفردية هى:

1.السباحة

2.الجمباز الفنى

3.السلاح

4.تنس الطاولة

5.التنس الأرضي

6.الدراجات

7.الغطس

8.الكاراتيه

9.التايكوندو

10.ألعاب القوى

11.الجودو

12.الملاكمة

13.المصارعة

 

 أما الألعاب الجماعية تتمثل فى:

1.كرة السلة

2.كرة القدم

3.كرة اليد

4.كرة الطائرة

 

 

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