الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ثانوي عام| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

نستعرض لكم هنا خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام 2023 الإعلان عن نتيجتهم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما انتهوا من أداء امتحاناتهم في مطلع شهر يونيو المقبل لعام 2023، وتصدر البحث منصات التواصل الاجتماعي مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة

ويرصد "الدستور" لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة، في سياق السطور التالية.

يتمكن الطالب أو الطالبة من الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس ومعرفة الترتيب والنسبة المئوية، من خلال الدخول على رابط النتيجة التالي (من هنا).

  • يعمل المستخدم على ادخال اسم الطالب كاملًا.
  • ومن ثم يكتب الطالب رقم جلوس الخاص به.
  • مع التأكد من صحة البيانات.
  • ثم يضغط المستعلم على كلمة استعلام النتيجة.

الدور الأول للعام الدراسى

امتحانات شهادة الثانوية 2023

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع  على مستوى الجمهورية.

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عدد طلاب الثانوية العامة 2023

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80  طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

وخاض طلاب الثانوية العامة الامتحانات هذا العام بنظام البابل شيت، وقسمت الامتحانات ما بين 85% أسئلة الاختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، علمًا بأن الهدف من طرح الأسئلة المقالية في الامتحانات هو إنتاج المعرفة.

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