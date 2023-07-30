نهال عنبر تكشف التفاصيل الكاملة لوفاة نجل الفنان حسن يوسف

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل وفاة نجل الفنان حسن يوسف.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنه كانت هناك تحذيرات من ارتفاع الأمواج في الساحل الشمالي، موضحاً أن هذا السبب الرئيسي لوفاة نجل الفنان حسن يوسف".

وأضافت أن نجل الفنان حسن يوسف وصل المستشفي وكان مصابا بتوقف في الرئة نتيجة لغرقه من ارتفاع الموج في الساحل الشمالي.

وأشارت إلى أن تشييع جناز عبدالله نجل الفنان حسن يوسف ظهر الغد، مقدمة التعازي للفنان الكبير حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، موضحة أن النقيب اشرف زكي حاليا في المستشفى بالعلمين يقف بجانب الفنان حسن يوسف ويتابع إجراءات خروج الجثمان بعدما تأكد من عدم وجود شبهة جنائية.