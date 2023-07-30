مواهب البحيرة والإسكندرية ومطروح تتألق فى «كابيتانو مصر»: نواة للمنتخبات الوطنية

تتواصل اختبارات «كابيتانو مصر» بمحافظة البحيرة، اليوم، على ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، لاختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، للموسم الثانى من البرنامج، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يتم تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع بإشراف اللجنة العلمية والفنية لمشروع «كابيتانو مصر» برئاسة الدكتور كمال درويش، والدكتور محمود سعد، والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن أحمد الكاس، وفريق عمل «كابيتانو مصر» من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامى، ومديريات الشباب والرياضة والأمن والصحة والسكان بالمحافظة.

قال الدكتور وليد رفاعى، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة مطروح، إن مشروع «كابيتانو مصر» سيكون نواة لقوام المنتخبات الرياضية الوطنية فى المستقبل، على ضوء منحه فرصة للموهوبين من مواليد ٢٠٠٩ لعرض مهاراتهم والانضمام للأندية الكبرى والمنتخبات القومية، بما يؤدى إلى خلق جيل رياضى جديد متميز.

وأفاد «رفاعى»، لـ«الدستور»، بأن وزارة الشباب تنفذ العديد من البرامج والأنشطة والمسابقات الثقافية والفنية والرياضية، التى تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات، واكتشاف المواهب والمتميزين من مختلف الفئات العمرية، و«كابيتانو مصر» ضمن المشروعات الكبرى التى تستهدف اكتشاف مواهب جديدة فى كرة القدم بجميع المحافظات.

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة فى مطروح بالبرامج التى تنفذها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب، ومساعدة الشباب والنشء فى تنمية مهاراتهم وعرض مواهبهم، وإعدادهم للمنافسات الرياضية، والارتقاء بالكرة المصرية ككل.

وشدد على أن محافظة مطروح تضم العديد من المواهب فى مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، وظهرت تلك المواهب خلال فعاليات «أوليمبياد المحافظات الحدودية».

وأضاف أنه دعا أبناء مطروح، ممن تنطبق عليهم شروط الانضمام ولديهم الموهبة فى كرة القدم وغير مسجلين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، للتقدم للاختبارات للمشاركة فى البرنامج المتميز «كابيتانو مصر»، الذى بدأت اختباراته فى محافظة البحيرة، أمس، وتمتد حتى اليوم، لأبناء محافظات مطروح والبحيرة والإسكندرية.

وأشار إلى وجود دعم مستمر للشباب والنشء وذوى الهمم، وهو ما يظهر فى تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية على أرض محافظة مطروح، ومنها المشروع القومى للموهبة، والبطل الأوليمبى، والذى تقام اختباراته على ملاعب مراكز الشباب فى مطروح، وتهدف لاكتشاف المواهب فى ألعاب القوى والجودو والمصارعة والملاكمة وتنس الطاولة.

وأوضح أنه تم إجراء اختبارات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى فى ألعاب القوى بمركز شباب مطروح ومركز شباب سيوة، وتقدم عبر الموقع الإلكترونى لوزارة الشباب والرياضة ٥٠٠ لاعب للمشاركة فى الاختبارات، التى تتم من خلال لجنة متخصصة من وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة، وسيتم إجراء المتبقى منها خلال شهر أغسطس.

وأضاف أنه يجرى أيضًا دعم الشباب من خلال تنفيذ البرنامج الرئاسى لأبناء المحافظات الحدودية «أهل مصر»، الذى يهدف إلى مشاركة شباب المحافظات الحدودية فى الدورات التدريبية المختلفة، وتبادل الزيارات بين أبناء المحافظات الحدودية، للاطلاع على ما يتم من مشروعات قومية فى هذه المحافظات.

وشدد على أن وزارة الشباب والرياضة لا تنسى سيدات مطروح؛ إذ يجرى تنفيذ مشروعات «أندية الفتاة والمرأة» فى مراكز الشباب، والتى تهدف إلى تدريب الفتيات على الحرف اليدوية المختلفة، وتعريفهن بطرق التسويق لمنتجاتهن، ومساعدتهن فى إقامة المعارض، إضافة إلى تدريبهن ليصبحن مدربات، مضيفًا: «يجرى نقل الخبرات إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات».

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح إنه فى إطار دعم الوزارة النشء، يتم تنفيذ أنشطة الكشافة والزهرات والأنشطة الفنية المختلفة، مثل المسرح والفن التعبيرى والفنون التشكيلية، وكذلك إقامة قوافل رياضية مختلفة بمراكز الشباب وقرى «حياة كريمة».

وأضاف: «كما يتم تنفيذ أنشطة لذوى الهمم فى مطروح، وتم إنشاء مركزين للتخاطب والتكامل الحسى بمركز شباب مطروح ومركز شباب سيوة، وذلك لتقديم الخدمات لهم والعمل على دمجهم فى المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى».