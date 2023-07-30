الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دلالات استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

أسامة السعيد
أسامة السعيد

كشف الكاتب الصحفي، أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار، عن دلالات استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن أن القضية الفلسطينية واجهت الكثير من العثرات وتراجع اهتمام الإعلام العربي والدولي بها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة اليوم، يعكس دلالة واضحة وفي غاية الأهمية تتمثل في التفافهم حول قيادة واحدة أو ممثل شرعي وحيد وهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يوجه رسالة في غاية الأهمية إلى الحكومة الإسرائيلية التي يصنفها الجميع في العالمين العربي والغربي بأنها أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا وعداء للشعب الفلسطيني، حيث أن المقاومة الفلسطينية تذهب في اتجاه توحيد جهودها وإعادة القضية الفلسطينية إلى الضوء الإعلامي الذي تستحقه.

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