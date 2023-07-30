الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سعيد صالح.. سلطان الكوميديا

سعيد صالح
سعيد صالح

عُرف بارتباطه وانتمائه وعشقه لخشبة المسرح، حتى إنه لُقب بـ«فتى المسرح الأول»، من خلال تقديمه مجموعة من الشخصيات والعروض المسرحية الخالدة فى أذهان الجمهور، على رأسها شخصية «سلطان السكرى» فى مسرحية «العيال كبرت».

النجم الكوميدى الراحل سعيد صالح، الذى رحل عند دنيانا فى «١ أغسطس ٢٠١٤»، بعد أن أمتع جمهوره بمشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية والمسرحية، قدم خلاله ما يزيد على ٣٠٠ عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح.

كان صاحب موهبة استثنائية، واتفق الجميع عليها، لما امتلكه من خفة دم ومقومات إبداع أهلته لأن يكون «سلطان الكوميديا»، ويخاطب وجدان جمهوره، ويرسم الابتسامة على وجوههم، تاركًا لهم إرثًا فنيًا لا مثيل له.

بدأ «صالح» مشواره الفنى بعد تخرجه، بأدوار صغيرة على خشبة المسرح، وشارك عادل إمام والممثل الراحل أحمد زكى فى الكثير من أعمالهما المسرحية والسينمائية، ومن أشهرها مسرحية «مدرسة المشاغبين» عام ١٩٧٣، و«العيال كبرت» عام ١٩٧٩.

وكشف سعيد صالح فى أحد اللقاءات التليفزيونية عن أمنيته قبل الموت، وهى أن يموت وهو فى صحة جيدة، ويؤدى عمله كممثل، قائلًا: «متبقاش آخر أيامى إنى أبقى عيان وهموت، نفسى تبقى وأنا بشتغل وبمثل».

وأضاف: «إنما إنى أموت وأنا عيان دى حاجة مصيبة جدًا وكارثة، عيب طبعًا إنى أموت فى المستشفى، واحد زى القرد لازم أموت وأنا واقف على حيلى!».

 

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