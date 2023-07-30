احجز تذكرتك.. موعد حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين

ينتظر زوار مدينة العلمين، بكل شوق حفل الكينج محمد منير، والفنان حميد الشاعري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين”، والمقرر تنظيمه يوم 4 أغسطس المقبل.

وبدأ موقع تذكرتي، طرح تذاكر حفل الكينج محمد منير، والفنان حميد الشاعري، كالتالي:

الفئة الأولى اللونج بمبلغ 65 ألف جنيه تسمح بدخول 10 أفراد بما يساوي 6 آلاف و500 جنيه للفرد الواحد.

الفئة الثانية "الهاي تابل" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بدخول 4 أفراد بما يساوي 5 آلاف جنيها لكل فرد.

الفئة الثالثة التذكرة العادية" بمبلغ 700 جنيه ، و650 جنيه للفرد، والفئة الرابعة ضمن المجاميع 400، و350 جنيه للفرد.

لحجز تذكرتك اضغط هنا

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.