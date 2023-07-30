الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البحوث الزراعية: محصول الأرز مبشر ولم يتأثر بالموجة الحارة

محصول الارز
محصول الارز

أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زراعات محصول الأرز هذا العام  مبشرة، وأن المحصول لم يتأثر بالموجة الحارة، حيث إن المحصول في مرحلة النمو الخضري ولم يصل المحصول بعد لمرحلة طرد السنابل بينما نعاني من موجة حارة  تؤثر على كل المحاصيل وليس الأرز فقط وهي موجة تجتاح العالم.

وقال خليل في تصريحات لـ الدستور، إن بشائر الزراعات المبكرة ستشهد  حصادا جديدا للمحصول في أغسطس المقبل، وعلى المزارعين توخي الحذر من ارتفاع درجات الحرارة وأثرها على المحصول، وأن أي مرض يصيب محصولا سيتم معالجته بمحلول رخيص لأحد المبيدات الموصي بها، ولدينا بعد التوصيات الفنية نقدمها للمزارعين والتي تخفف من الموجة الحارة مثل التوصيات الخاصة بعمليات الري.

وأضاف مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن مساحات الأرز المصرح بها في 7 محافظات بمنطقة الدلتا تكفي الاستهلاك المحلي وجار حصر المساحات التي تم زراعتها هذا العام في جميع المحافظات.
 

البحوث الزراعية محصول الأرز مبشر ولم يتأثر بالموجة الحارة والمساحات المزروعة تكفى الاستهلاك

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