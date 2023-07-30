خبير دولي: مصر لديها رؤية لحل القضية الفلسطينية وتعمل على توافق الفصائل

علق رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر لديها رؤية لحل القضية الفلسطينية وتعمل على توافق الفصائل.

وأضاف أن مصر لا تدخر جهد في السعي لحل القضية الفلسطينية لأن مصر مؤمنة بأن مشكلة الشرق الأوسط ستحل بحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نجاح المساعي المصرية في حل القضية الفلسطينية يتوقف علي الإرادة السياسية للفصائل الفلسطينية.

وأكد أن مصر تنادي دائمًا بالمصالحة لضرب مبدأ "فرق تسد" الذي يعمل الغرب على اتباعه في الشرق الأوسط، موضحًا أن الاجتماع لم يمثل كل الفصائل الفلسطينية منها حركة الجهاد الإسلامي.