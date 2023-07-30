الري: المشروع القومي لتأهيل الترع يحد من التعديات على القطاع المائي

تفقدت المهندسة ريهام السملاوي مدير عام الإدارة العامة لمشروعات تطوير الرى بوسط الدلتا بطنطا التابعة لوزارة الموارد المائية والري، الأحد، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة تأهيل وتبطين عدة ترع منها ترعة الجنابية التانية لكفر حجازي، وذلك ضمن إستكمال أعمال تأهيل بعض الترع ضمن مشروع تحسين نوعية المياة بمصرف كيتشينر، للحد من التلوث البيئي في المناطق السكنية المحيطة.

تأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات

وأكدت أهمية أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في الحد من استنزاف المياه وترشيد استهلاكها خلال رى المحاصيل الزراعية، خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات، مؤكدة تنفيذ الأعمال بأعلى جودة.

من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع فى تحسين الصورة العامة للترع، وأيضًا الحد وإزالة التعديات على القطاع المائي بمختلف المحافظات.



تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري ل "الدستور "، أهمية المشروع القومى فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات أو قمامة بها، وأيضًا إزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض.

