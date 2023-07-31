توفر بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها من رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث توفر بوابة الثانوية العامة التي دشنتها الوزارة الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين في إطار اتجاه وزارة التربية والتعليم إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للطلاب نتيجة الصف الثالث الثانوي .

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .

رابط بوابة الثانوية العامة . . نتيجة 3 ثانوي

توفر بوابة الثانوية العامة نتيجة 3 ثانوي للطلاب، وتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي ،ويستطيع الطلاب الحصول عليها باتباع الخطوات التالية :

اولا الدخول عبر موقع مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم أو الضغط على الرابط التالي https://emis.gov.eg/

ثانيًا : الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

ثالثا: اكتب رقم جلوس طالب الثانوية العامة ، فتظهر لك نتيجة 3 ثانوي بالمجموع الكلي للطالب .

وأدى خلال العام الدراسي 2022-2023 783025 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة، منهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و عدد 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، وعدد 98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وذلك من خلال عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالب وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، وعدد 80 طالب وطالبة الامتحان في مراكز التأهيلن عدد 34 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات .

نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور

يوفر موقع جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة بعد أن اعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي مباشرة ، ويستطيع الطلاب الحصول على تنيجة الصف الثالث الثانوي باتباع الخطوات التالية :

اولًا الدخول عبر بوابة الدستور واختيار أيقونة نتيجة الثانوية العامة أو اضغط مباشرة على الرابط التالي : https://natega.dostor.org

ثم اكتب رقم جلوس طالب الثانوية العامة

ثم اكتب الكود الذي يظهر امامك

ثم اضغط على أيقونة عرض نتيجة الثانوية العامة فتظهر امامك .

وأدى طلاب الثانوية العامة الامتحانات فى المواد غير المضافة بداية من يوم 12 يونيو وهي مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، و مادتى الاقتصاد والإحصاء، بينما انطلقت امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد المقبل الموافق ١٨ يونيو، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، واستمرت حتى 13 يوليو الماضي .

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