الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج الإدمان: منظومة عمل مستمرة لجذب الشباب للتطوع

علاج الادمان
علاج الادمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لوزارة التضامن، أن إدارة البرامج الوقاية تعتمد على الشباب المتطوع وقدرتهم على إحداث التغيير المطلوب لدى كافة فئات المجتمع، ولاسيما الشباب من خلال التدريب المستمر والاستثمار فى قدراتهم وإبداعاتهم من خلال منظومة عمل مستمرة ومحددة.

وأضاف الصندوق، أنه يتم إستقطاب الشباب للعمل التطوعى بالصندوق حيث يتم إجراء المقابلات الشخصية معهم واختيار الأنسب والأفضل والتعرف على مهاراتهم وإبداعاتهم وهواياتهم.

وأشار إلى أنه يتم تدريب الشباب على أحدث الأدلة التدريبية المعتمدة والتى تسعى من خلالها إلى تقوية المهارات الحياتية لديهم مثل مهارات (الاتصال، العمل الجماعى، مواجهة وحل المشكلات) وإيضاً إعدادهم علمياً على كافة الأبعاد المرتبطة بمشكلة تعاطى المواد المخدرة (طبياً واجتماعياً، قانونياً، علاجياً وثقافياً).

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