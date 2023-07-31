مع ظهور نتيجة الثانوية العامة.. طريقة حساب النسبة المئوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 ، والتى يتم إعلانها بالدرجات لكن يهتم الطلاب بالبحث عن نتيجة الصف الثالث الثانوي بعد حساب النسبة المئوية للمجموع ، والتي تتم وفق خطوات بسيطة يستطيع الطلاب حسابها بأنفسهم ، وتعرضها الدستور من خلال التقرير التالي ، مع رابط الحصول على نتيجة 3 ثانوي من خلال موقع جريدة الدستور وأيضًا بوابة وزارة التربية والتعليم .

طريقة حساب النسبة المئوية للثانوية العامة

يستطيع الطلاب وأولياء الامور حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة بعد ان اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة 3 ثانوي عام وتوفيرها في المدارس وعبر بوابة وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة بالدرجات ، وعلى طلاب الثانوية العامة اتباع الخطوات التالية ليتمكنوا من حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة وذلك باستخدام الآلة الحاسبة أو استخدام تطبيقها على الهاتف المحمول أو على اللاب توب أو الكمبيوتر الشخصي:

أولًا : يقوم الطالب بضرب مجموع الثانوية العامة في 100 ثم يقوم بقسمتها على المجموع الكلي وهو 410 فإذا حصل الطالب على مجموع 386 درجة يقوم بضربها في 100 ثم قسمة الناتج على المجموع الكلي للثانوية العامة وهو 410 درجة كالتالي :

386* 100 / 410 فتكون النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة 94% .

ثانيًا : ممكن أن يقوم الطالب بقسمة مجموع الثانوية العامة ثم ضرب الناتج في 100 فتظهر النسبة المئوية ، كالتالي

386 / 410 * 100 فتكون النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة 94% .

رابط نتيجة الثانوية العامة.. بوابة وزارة التربية والتعليم

توفر وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر زيارة بوابة وزارة التربية والتعليم أو الضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/ ، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على أيقونة عرض نتيجة الصف الثالث الثانوي ، فتظهر النتيجة بالمجموع الكلي للطالب .

وتوفر جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة والذي يستطيع الطالب الحصول عليها برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org/

وسارت عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وفق الخطة التي وضعها وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، حيث تميزت بعدم وجود لجنة لوضع أسئلة الامتحانات، ولكن هناك لجنة لمراجعة الأسئلة قبل طباعتها؛ من أجل ضمان الجودة، كما تم عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكتروني 100% ، وذلك لأسئلة البابل شيت، وتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال أجهزة التابلت مع ٢ من المعلمين المصححين، ويتم إدخال رقم الجلوس أوتوماتيكيًّا ، وإذا اتضح الفرق في نصف درجة أثناء تصحيح الامتحانات ، تحسب الدرجة الأعلى.