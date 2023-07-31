الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة.. طريقة حساب النسبة المئوية

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 ، والتى يتم إعلانها بالدرجات لكن يهتم الطلاب بالبحث عن نتيجة الصف الثالث الثانوي بعد حساب النسبة المئوية للمجموع ، والتي تتم وفق خطوات بسيطة يستطيع الطلاب حسابها بأنفسهم ، وتعرضها الدستور من خلال التقرير التالي ، مع رابط الحصول على نتيجة 3 ثانوي من خلال موقع جريدة الدستور وأيضًا بوابة وزارة التربية والتعليم

 

طريقة حساب النسبة المئوية للثانوية العامة 

يستطيع الطلاب وأولياء الامور حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة بعد ان اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة 3 ثانوي عام وتوفيرها في المدارس وعبر بوابة وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة بالدرجات ، وعلى طلاب الثانوية العامة اتباع الخطوات التالية ليتمكنوا من حساب النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة  وذلك باستخدام الآلة الحاسبة أو استخدام تطبيقها على الهاتف المحمول أو على اللاب توب أو الكمبيوتر الشخصي: 

نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس والاسم

اعرف موقع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فقط 2023

أولًا : يقوم الطالب بضرب مجموع الثانوية العامة في 100 ثم يقوم بقسمتها على المجموع الكلي وهو 410 فإذا حصل الطالب على مجموع 386 درجة يقوم بضربها في 100 ثم قسمة الناتج على المجموع الكلي للثانوية العامة وهو 410 درجة كالتالي : 

386* 100 / 410 فتكون النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة 94% . 

ثانيًا : ممكن أن يقوم الطالب بقسمة مجموع الثانوية العامة ثم ضرب الناتج في 100 فتظهر النسبة المئوية ، كالتالي 

386 / 410  * 100 فتكون النسبة المئوية لمجموع الثانوية العامة 94% . 

 

 

رابط نتيجة الثانوية العامة.. بوابة وزارة التربية والتعليم 

 

توفر وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم  ، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر  زيارة بوابة وزارة التربية والتعليم أو الضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/ ، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على أيقونة عرض نتيجة الصف الثالث الثانوي ، فتظهر النتيجة بالمجموع الكلي للطالب . 

 

وتوفر جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة والذي يستطيع الطالب الحصول عليها برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي https://natega.dostor.org/

وسارت عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة وفق الخطة التي وضعها وزير التربية والتعليم  الدكتور رضا حجازي، حيث تميزت بعدم وجود لجنة لوضع أسئلة الامتحانات، ولكن هناك لجنة لمراجعة الأسئلة قبل طباعتها؛ من أجل ضمان الجودة، كما تم عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكتروني 100% ، وذلك لأسئلة البابل شيت، وتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال أجهزة التابلت مع ٢ من المعلمين المصححين، ويتم إدخال رقم الجلوس أوتوماتيكيًّا ، وإذا اتضح الفرق في نصف درجة أثناء تصحيح الامتحانات ، تحسب الدرجة الأعلى.

 

txt

متاحة للجميع.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس

txt

نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية برقم الجلوس 2023

نتيجه الثانويه العامه رابط نتيجة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي حساب النسبة المئوية للثانوية العامة نتيجة 3 ثانوي بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2023 نتائج الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 موقع وزاره التربيه والتعليم نتيجة الثانوية العامة بالاسم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2023 لينك نتيجة الثانوية العامة نتيجة ثانوية عامة نتيجة الثانوية العامة 2023 جريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان