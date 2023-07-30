محافظ أسيوط: إنشاء مجمعي خدمات وزراعي ووحدة إسعاف قرية الشامية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروعات مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي ووحدة إسعاف قرية الشامية بمركز ساحل سليم وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافقه خلال الجولة التفقدية النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندسة دعاء عوض رياض مدير المنطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ويسري سند مدير إدارة المواقف.

حيث بدأ المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين والذي تم الانتهاء من إنشاؤه بتكلفة 10 مليون جنيه واستمع إلى شرح من مسئولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ واطمئن على الانتهاء من المشروع وتوصيل كافة المرافق له والذي يتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوي" ويحتوي على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه مجمع الخدمات الزراعية "نموذج 2" والذي تم تنفيذه بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات الحكومية وتفقد أقسام المجمع والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه ويتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.

وانهى المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد وحدة اسعاف الشامية والتي يبلغ تكلفتها الإجمالية 3 مليون و700 ألف جنيه وتم نهو الأعمال بها تمهيدًا لتسليمها.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى موضحًا أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه وتتضمن المشروعات مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعًا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعًا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعًا بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروعًا (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروعًا بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والري 41 عملية بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروع والاتصالات 149 مشروعًا ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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