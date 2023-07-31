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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسماء أوائل الشعب الثلاثة في الثانوية العامة 2023.. ورابط الدستور للاستعلام

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

أسماء أوائل الشعب الثلاثة في نتيجة الثانوية العامة 2023.. ورابط الدستور للنتائج محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا عقب اعتماد نتيجة طلاب الثانوية العامة للعام الدرسي الحالي 2022-2023 حيث أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصلات هاتفية بالطلاب المتفوقين في كافة الشعب الدراسية لتهنئتهم بالتفوق الدراسي.

 

أسماء أوائل الشعب الثلاثة في نتيجة الثانوية العامة 2023

 

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الشعب الثلاثة في الثانوية العامة 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي اعتمد فيه النتيجة مساء أمس الأحد الموافق 30 يوليو 2023 حيث جاء أوائل طلاب الشعبة العلمية علوم كما يلي:-

أحرز المركز الأول الطالبة أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية.

أحرز المركز الثاني الطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط.

أحرز المركز الثالث الطالب زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة.

أحرز المركز الربع الطالب كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا.

أحرز المركز الخامس الطالب كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة.

أحرز المركز السادس الطالب كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

أحرز المركز السابع الطالب محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية.

أحرز المركز الثامن الطالب محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط.

أحرز المركز التاسع الطالب معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف.

أحرز المركز العاشر الطالبة ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة.

 

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موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. وتسجيل بيانات الطلاب عبر الدستور

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اللينك المُفعَّل| رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس فقط

 وأوائل شعبة علمي رياضة كما يلي:-

أحرز المركز الأول الطالب إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط.

أحرز المركز الثاني الطالبة أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الثالث الطالب أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية.

أحرز المركز الربع الطالب باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط.

أحرز المركز الخامس الطالب زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية.

أحرز المركز السادس الطالب مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية.

أحرز المركز السابع الطالب محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الثامن الطالب محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية.

أحرز المركز التاسع الطالب مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة.

أحرز المركز العاشر الطالب مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.

 

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المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

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اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

وأسماء شعبة أدبي كما يلي:-

أحرز المركز الأول الطالب سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الثاني الطالبة عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الثالث الطالب عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الربع الطالب عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.

أحرز المركز الخامس الطالبة فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة.

أحرز المركز السادس الطالبة فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.

أحرز المركز السابع الطالب محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة.

أحرز المركز الثامن الطالب معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.

أحرز المركز التاسع الطالبة ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.

أحرز المركز العاشر الطالبة نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

 

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أزهر الشرقية يعلن بدء تفعيل منظومة الطعون الإلكترونية على نتائج الشهادة الثانوية

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بدء تلقي الطعون على نتائج الثانوية الأزهرية بسوهاج

 

رابط الدستور للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يتسأل المواطنين عن أسماء أوائل الشعب الثلاثة في الثانوية العامة 2023.. ورابط الدستور للنتائج والذي تم تخصيصه لخدمة الطلاب وأولياء الأمور من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب كافة البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتائج الطلاب من الاسم ورقم الجلوس ومحافظة الإقامة وما إلى ذلك والضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة ونظهر كافة درجات الطالب في الامتحانات.

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