الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"فنون المها".. معالم البحيرة التاريخية في قاعة صلاح طاهر بالأوبرا

فنون المها
فنون المها

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرضاً تشكيليا بعنوان "فنون المها" للفنانة مها أحمد الجندي وذلك في السادسة مساء الثلاثاء الأول من أغسطس بقاعة صلاح طاهر، ويستمر حتى الاثنين 7 أغسطس.

يضم المعرض حوالي 60 لوحة منها صور فوتوغرافية عن محافظة البحيرة ومعالمها التاريخية وتروى تاريخ المقاومة ضد الحملة الفرنسية إضافة إلى أعمال منفذة بخامات مختلفة منها الألوان الزيتية، الأكريلك وغيرها تعبر عن الحالة الوجدانية للفنانة.

يذكر أن مها أحمد الجندي من مواليد البحيرة، حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية قسم فنون جامعة الإسكندرية، شاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية منها ميونخ مصر بالهرم، ليالي الفن بالأوبرا ورؤى عربية للفنون التشكيلية ببرج القاهرة.

 

 

7 أغسطس إسكندرية احمد الجندي الألوان الزيتية الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا

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