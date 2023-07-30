علمت نفسي بنفسي.. منفذ تمثال البابا شنودة: "انتشار عملي بالسوشيال ميديا داعم قوي"

عشق فن الرسم والنحت منذ الصغر فكانت موهبته سبب انتشاره على السوشيال ميديا وذلك بسبب نحته تمثال لقداسه البابا شنودة الثالث دون دراسة أو تعليم أكاديمي لذلك النوع من الفنون، هو “ميشيل حنا زكريا” الحاصل من قرية البرشا في مركز ملوي بمحافظة المنيا هو حاصل على مؤهل متوسط، يبلغ من العمر 28 عاما.

وفي هذا الصدد قال زكريا، في مداخلة هاتفية على قناة TEN، اليوم الأحد، إن انتشار صورة نحته لقداسة الباب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تأتي في إطار الدعم القوي مما يعطيه أمل في الاستمرارية لتقديم المزيد، مضيفا أنه بدء فن النحت منذ 8 سنوات دون دراسة ليصبح الآن هو عملي الأساسي.

وأشار إلى أنه وضع في ذهنه أنه لا يوجد عائق أو مستحيل أمامه فلا شيء يمكنه أن يحول دون تحقيق نجاحي، فلم ألتحق بكلية لكنني تحديت هذا الأمر وأثبت وجودي، معلقا “علمت نفسي بنفسي”، منوها أنه نفذ بالفعل ما يقرب من 20 تمثال ولكن أشهرهم قداسة البابا ولنجيب الريحاني وبعض التماثيل لم يتم تصوريها غير البابا فقط.

وتابع: "أنه يحب العمل ذات الطابع الديني وذلك كان سبب في إنشاء تمثال البابا شنودة شخصية حيث يمثل لي شخصية مؤثرة للغاية، والتي تحل ذكراه المئوية في شهر أغسطس القادم، حيث استغرق أكثر من 14 يوما ولم يساعدني أحد فيه فهو عملي بشكل كامل تماما.