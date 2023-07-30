الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يقدم الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم والذي سيتم تفعيله خلال الساعات القليلة المقبلة عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يتم إعلان أسماء الأوائل ونسب النجاح.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم 

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموقع الرسمي للوزارة لنشر نتائج طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب بياناته كاملة ورقم جلوسه عبر الموقع للحصول على درجاته كاملة في المواد الدراسية التي خضع لدراستها طوال العام الدراسي الحالي 2022-2023.

ويمكن للطلاب أيضا الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الموقع الدستور من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي تم تخصيصه لكافة الخدمات التي يقدمها الموقع لطلاب الثانوية العامة منذ انطلاق الامتحانات في شهر يونيو الماضي وفقًا للجدول الزمني الذي تم اعتماده.

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مؤتمر إعلان نتائج طلاب الثانوية العامة 2023

يترقب الطلاب موعد مؤتمر إعلان نتائج  الثانوية العامة 2023 بين حين وآخر حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والكنترول حيث تمر النتيجة حاليا بمرحلة التدقيق للوصول إلى نتائج تخلو من الأخطاء لضمان مصالحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم كاملة في الدرجات.

ويجري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاتصالات الهاتفية بأوائل الطلاب على مستوى الجمهورية بالشعب الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) لتهنئتهم على التفوق الدراسي حيث يتم تكريمهم في المقر الجديد لوزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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طلاب الثانوية العامة 2023 المستحقين للحافز الرياضي 

قبل تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم تم إعلان عدد الطلاب المستحقين للحافز الرياضي والذي يضاف إلى المجموع الكلي للطلاب تمهيدًا لإرسالها لوزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضي 828 طالب منهم 424 طالب في الألعاب الفردية و404 في الألعاب الجماعية.

 

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