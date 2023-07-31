استحوذ البحث على محرك جوجل عن نتيجة تالتة ثانوي 2023 والتي ظهرت منذ قليل بعد اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

أعرف الآن.. نتيجة تالتة ثانوي 2023

في هذا التقرير نوضح الخطوات الكاملة للاستعلام عن نتيجة تالتة ثانوي 2023 برقم الجلوس.

يقدم موقع الدستور خدمة عرض نتيجة الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي كي يمكنهم الاستعلام بكل سهولة عن نتيجة نهاية العام

من هذا الرابط https://natega.dostor.org/

يكون الاستعلام عن نتيجة تالتة ثانوية من موقع الثانوية العامة التابع لوزارة التربية والتعليم وهو الموجود هنا https://emis.gov.eg/

يتم كتابة رقم الجلوس للطالب

والضغط على كلمة عرض النتيجة

تظهر حالة الطالب سواء ناجح أو راسب

المجموع الكلي للطالب ويكون بالدرجات

مع العلم المجموع الكلي يبلغ 410

ودرجات كل مادة على حدة

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

نرصد توزيع درجات الثانوية العامة للتوضيح عند حساب درجات المجموع

المجموع الكلي للثانوية العامة هو 410 درجات لكل من القسمين العلمي والأدبي

درجات المواد المشتركة بين الشعبتين مجموعها 170 درجة

أما كل شعبة على حده مجموع المواد التخصصية هو 240 درجة.

اللغة العربية

الدرجة الكلية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة

اللغة الأجنبية الأولى

الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

اللغة الأجنبية الثانية

الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

الكيمياء

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الفيزياء

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجيولوجيا

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الأحياء

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية

30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

التفاضل والتكامل

الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

استاتيكا

الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

ديناميكا

الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

الرياضيات البحتة

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

الرياضيات التطبيقية

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة.

التاريخ

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الجغرافيا

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

الفلسفة والمنطق

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

علم النفس والاجتماع

الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

مواد لا تضاف للمجموع

التربية الدينية

الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

التربية الوطنية

الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

الاقتصاد والإحصاء

الدرجة الكلية 50 درجة

ودرجة النجاح من 25 درجة.

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