محمد هنيدى يتابع اللمسات الأخيرة لفيلمه الجديد "مرعى البريمو" (صور)

زار النجم محمد هنيدي والنجمة غادل عادل والمخرج سعيد حامد استديوهات أعمال الصوت والمكساج، لمتابعة المراحل النهائية لفيلمهم الجديد "مرعي البريمو"، الذي يعد أول فيلم مصري بتقنية الدولبي أتموس، وتعد هذه التقنية هي الأحدث في العالم كله، ووجه الأبطال شكرًا خاصًا للمهندس علي السعيد الذي بذل مجهودًا كبيرًا لخروج الفيلم على أفضل صورة ممكنة.



تدور أحداث فيلم مرعي البريمو حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، ويشارك في بطولته كل من علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، محمد محمود، أحمد بدير، نانسي صلاح، موسيقي تصويرية خالد حماد، تصوير أحمد يوسف.

وتستعد الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي، لإقامة عرض خاص للفيلم في إحدى دور العرض السينمائية الكبرى يوم الثلاثاء المقبل 1 أغسطس، وذلك قبل إطلاق العمل رسميًا في دور العرض السينمائية.

ويشهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم وعدد من الفنانين والنقَّاد والإعلاميين، ويعود محمد هنيدي في "مرعي البريمو" للتعاون مع المخرج سعيد حامد مجددًا بعد فترة غياب طويلة.

وشهدت الأيام الماضية حملة دعائية كبيرة للفيلم، حيث تم إطلاق البرومو الدعائي، إضافة إلى البوستر الرسمي والذي تصدره نجم العمل محمد هنيدي.

كما طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مرعي البريمو" الأغنية الدعائية للعمل على "يوتيوب"، بعنوان "طبطبلي"، وشارك في غنائها بطل العمل الفنان محمد هنيدي مع فريق شارموفورز، وهي من كلمات أحمد بهاء وفليبينو، وألحان أحمد بهاء.

"مرعي البريمو"

فيلم "مرعي البريمو" من بطولة النجم محمد هنيدي، غادة عادل، لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، نانسي صلاح، محمد محمود، وغيرهم، والفيلم من إخراج سعيد حامد، ومن المقرر طرحه في السينمات يوم 2 من شهر أغسطس المقبل.