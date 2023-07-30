الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تراجع معدلات المواليد فى مصر إلى 2.1 مليون طفل سنويًا

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالقضية السكانية، وقال إن الزيادة السكانية تمثل عقبة أمام تحقيق التنمية المطلوبة للشعوب.

وأشار وزير الصحة والسكان، اليوم، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل، إلى أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية وتؤثر على جهود الدولة وعلى نصيب الفرد من الثروات الطبيعية.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن مصر فى المرتبة الـ14 على مستوى العالم فى التعداد السكانى المتزايد، حيث يبلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد سكان العالم 8.5 مليار نسمة عام 2030.

وأوضح وزير الصحة والسكان تراجع معدلات المواليد سنويًا إلى 2.1 مليون طفل، بينما تراجع معدل الإنجاب لكل سيدة من 3.5 طفل إلى 2.8 طفل، وهو ما يعنى الدفع نحو خفض معدلات النمو السكانى.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة ستكون في 8 دول بينها مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن مع تحسين الخصائص السكانية وإعادة رسم وتوزيع السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام المجتمعي.

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