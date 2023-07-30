موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية في كأس مصر والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية في كأس مصر

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية في كأس مصر، اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "الكلية الحربية".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الداخلية في كأس مصر

ستُذاع مباراة الأهلي ضد الداخلية في كأس مصر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان فريق الأهلي قد تغلّب على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، قبل أن يعود للمسابقة عقب الانتهاء من خوض مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي توج بلقبه للمرة الـ43 في تاريخه.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مواجهة الداخلية، طالبهم خلالها بمواصلة تقديم الأداء القوي والجيد والتركيز، من أجل الفوز ليكون ذلك بمثابة "مسك الختام" للفريق.

في المقابل، يرغب فريق الداخلية في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، والتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان فريق الداخلية قد تأهل لدور الـ16 من كأس مصر، بعدما تغلّب على أسوان بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة اليوم، لمواجهة المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

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