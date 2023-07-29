تقديم مباراة المصرى والفائز من الأهلى والداخلية ساعتين فى كأس مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، تقديم موعد انطلاق مباراة المصري والفائز من الأهلي والداخلية في إطار دور الثمانية لكأس مصر.

وقال الاتحاد في بيان: "بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الشباب والرياضة لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت الشبابية والرياضية، من أول شهر أغسطس، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين تقديم موعد مباراة دور الثمانية لكأس مصر التي تجمع المصري والفائز من مباراة الأهلي والداخلية، ساعتين لتقام في السادسة مساء يوم الثالث من أغسطس بدلا من الساعة الثامنة باستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية".

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي مع الداخلية، في السابعة من مساء يوم غدٍ الأحد، في مباراة دور الـ 16 لكأس مصر، والتي ستجمعهما على استاد الكلية الحربية.

وكان المصري، قد بلغ الدور ربع النهائي لكأس مصر، بعد الفوز على حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء دور الـ 16 للبطولة.