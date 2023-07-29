السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلى والداخلية فى كأس مصر

الأهلي والداخلية
الأهلي والداخلية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والداخلية المقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية في الدور ثُمن النهائي لبطولة كأس مصر، في السابعة مساء غدٍ الأحد على ملعب الكلية الحربية.

ويدير محمد يوسف، المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من هشام طلب وعلاء عبدالباسط، بينما سيكون محمد العتباني حكمًا رابعًا.

ويتولى محمد الصباحي تقنية الفيديو، ويساعده عمر فتحي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي والداخلية مع المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

اتحاد الكرة حكم مباراة الأهلي والداخلية كاس مصر الحكم محمد يوسف

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