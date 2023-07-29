السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كولر" يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية فى كأس مصر

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة المارد الأحمر التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الداخلية في الدور ثُمن النهائي لبطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي والداخلية في السابعة مساء غدٍ الأحد على ملعب الكلية الحربية، في دور الـ16 من البطولة.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الغد كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفي مخلوف

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح

خط الوسط: مروان عطية وكوكا ومحمد فخري وأليو ديانج وأحمد  قندوسي وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر ورأفت خليل

خط الهجوم: بيرسي تاو وكريستو وكهربا.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الداخلية مباراة الاهلي والداخلية كاس مصر

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